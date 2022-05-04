家庭、校園群聚案例多 屏縣府喊話快篩劑充足免擔心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏東縣今天新增本土確診個案428例，比昨天增加了136例，以家庭及校園群聚為主；縣府表示，目前縣內針對居家照護的確診者、居隔者需用的快篩試劑數量充足，請民眾不用擔心。

屏東縣昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例292例，今天428例，縣府新聞稿表示，確診個案分布在屏東縣30個鄉鎮市，從北到南、離島、山地鄉都有，以屏東市116例最多，其次是東港的31例。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府表示，確診病例以家庭和學校群聚為主，目前全校暫停實體課程校數有4校30班，部分班級暫停實體課程校數有47校94班，

縣府表示，為儲備充足快篩量能，縣府預先採購13萬劑家用快篩試劑備用，已到貨12萬劑，剩餘陸續配送中，再加上近期中央撥配的4萬6000劑試劑，目前縣內針對居家照護的確診者、居隔者需用的快篩試劑數量充足，請民眾不用擔心。（編輯：黃世雅）1110504