林右昌提3條救命線 讓疫情「軟著陸」

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基隆市長林右昌（前）4日在議會答詢時表示，台灣正處於與病毒共存階段，目標是要以和緩方式，讓自然感染人數及疫苗保護力，共同逐步達到社會群體免疫；若以硬著陸方式進行，確診人數成長速度太快，會讓醫療體系或社會容受力無法承擔，而「軟著陸」是在和緩時間範圍裡，逐步達成社會群體免疫目標。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月4日

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）國內COVID-19升溫，基隆市長林右昌今天建議從提高疫苗施打率、維護醫療量能、提供抗病毒藥物3條救命線努力，希望在一個半月後，台灣疫情能安全降落「軟著陸」。

林右昌今天在議會答詢表示，台灣正處於與病毒共存階段，目標是要以和緩方式，讓自然感染人數及疫苗保護力，共同逐步達到社會群體免疫；若以硬著陸方式進行，確診人數成長速度太快，會讓醫療體系或社會容受力無法承擔，而「軟著陸」是在和緩時間範圍裡，逐步達成社會群體免疫目標。

林右昌更提出疫情「軟著陸」的降落傘有3條救命線，第1條救命繩索就是疫苗，基隆市3劑疫苗施打率都是本島第一，長者第3劑施打率若能進一步提升到8成，就能形成更強的防護力。第2條救命繩索則是醫療院所的量能保護，專責病床要優先提供給中重症病患使用。

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至於最後一條救命繩索為抗病毒藥物的使用，林右昌說，基隆市有2間核心藥局負責抗病毒藥物供給，他建議基層診所醫師積極針對65歲以上長者在確診時能預防性投藥，應可起治療作用，民眾也就不會恐慌，讓疫情逐步走向軟著陸。

林右昌表示，目前台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數上升的速度介於25%至40%，應該都還在中央預期的範圍內，希望在醫療專家團隊的指導下，台灣能穩健地走完防疫最後一哩路，以最低的社會成本安全「軟著陸」。（編輯：李錫璋）1110504