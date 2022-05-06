中橫關原災害路段持續崩坍 搶通日延後至6/1

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）中橫公路台8線關原災害路段，因災區持續落石崩坍，路基缺口長達150公尺，公路總局滾動調整搶修策略，原定11日搶通，預計延後至6月1日，施工期間呼籲用路人改道。

公路總局第四區養護工程處今天發布新聞資料指出，台8線117.4k關原災害路段，自4月26日發生大規模邊坡崩塌、道路阻斷，搶修團隊透過空拍檢視災區狀況，災區東側至今仍持續落石崩坍，西端117.3K原有長18公尺明隧道已遭土石淹埋毀損。

四工處指出，透過空拍畫面掌握，災區路基缺口達150公尺，較原預估增加50公尺，目前加派機械逐層刷坡，清除下滑岩楔，並依地勢修築緩衝台階，以承接後續裸坡發生的落石；東側因持續抽坍落石，改採加壓水泵注水方式刷坡，展開路基缺口搶修工程。

四工處指出，為避免搶通後坡面逢雨產生土石泥流，導致交通阻斷，搶修團隊也考量運用現場東、西岩楔間蝕溝導排土石泥流，並架設便橋跨越蝕溝供人車通行。

四工處指出，災害搶修團隊原定搶通時間為5月11日，因擴災及持續落石，預計延後至6月1日搶通，災害搶修如同與大自然搏鬥，後續不派除因擴災再次延後搶通時間。

四工處指出，搶通期間實施遠、近端封閉道路，日間封閉114.6k至126k關原（合歡派出所前）至神木路段；夜間封閉114.6k至151.7k關原至洛韶路段，搶修期間用路人須改道。（編輯：謝雅竹）1110506