屏東第4劑疫苗16日開打 65歲以上月底前送500元
2022/5/15 15:58
（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東縣今天新增1299例本土病例，縣府配合中央政策，開放特定對象第3劑施打滿5個月，16日就可施打第4劑。65歲以上民眾在5月底前施打疫苗，提供500元獎勵。
屏東縣政府今天發布新聞稿指出，今天新增1299例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，以屏東市373例最多，其次為東港鎮99例。另外，目前全縣部分班級暫停實體課程校數有79校130班。
衛生局表示，16日起，65歲以上長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，第3劑滿5個月，即可施打第4劑，可選擇接種半劑莫德納、高端。
衛生局說，目前屏東的疫苗覆蓋率，依戶籍地總人口數算，第1劑83.98%、第2劑76.69%、第3劑58.82%。
屏東縣政府統計5月1日至5月14日確診個案年齡層分布，分別為10歲以下12%、11歲至20歲12%、21歲至30歲20%、31歲至40歲17%、41歲至50歲14%、51歲至64歲16%、65歲以上則有9%。（編輯：黃世雅）1110515
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