議員指北市應停止到校 柯文哲：要和新北討論

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北15日電）國民黨台北市議員游淑慧今天表示，北市校園師生確診人數已破萬卻未停止到校上課，質疑如何「柯式部署」；台北市長柯文哲說，要和新北市、教育部討論後再對外報告。

游淑慧今天在臉書發文表示，自己日前在台北市議會教育委員會進行專案報告時，就要求台北市教育局應思考在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰期時，先暫時停止到校上課並改線上課程，尤其是12歲以下學童未打疫苗。

她說，停止到校上課的決定，不要放任北市各校自己決定，應該由教育局統一決定，可以避免短期內反覆停課、復課，徒增染疫風險並減少師生困擾。但教育局始終不願負起承擔責任，導致校園感染狀況直線攀升。

游淑慧指出，截至5月10日晚間9時，北市校園師生確診人數已達1萬890人，且這個上升斜率越來越陡，代表增加速度越來越快。

其中，學生部分共計1萬93人，幼兒園占1794人、國小為4331人、國中為1580人、高中職計2375人、非學機構13人。

游淑慧表示，從上述數字可看到，未打疫苗的國小、幼兒園孩童約6100多人，為有施打疫苗、國中以上學生人數的近2倍，這顯示沒有打疫苗、沒有保護力的學童，他們的疫情狀況確實比較嚴峻。

另，確診教職員共797人，其中幼兒園教職員211人、國小教職員222人，國中教職員161人、高中職教職員199人、非學機構教職員4人。

她認為，暫停到校上課的決定，應該是為了「預防」疫情的擴散，而非等確診狀況嚴重以後再來停課，這樣根本來不及防疫，既然柯文哲預估疫情高峰期在5月23日至5月底，那除了「預言」之外，台北市政府到底要怎麼因應？每天都講很多話、酸很多人，但該看的數據、該做的政策，「柯式部署」，市民都在等。

對此，柯文哲今天下午前往中正紀念堂視察車來速篩檢站建置進度後接受媒體聯訪表示，學校疫情的確非常嚴重，但統計上看起來，學生感染後多為輕症或無症狀，最大的問題反而是回家傳染給阿公阿嬤。

柯文哲指出，台北市因為線上教學系統相當完整，原則上先呼籲學校盡量實施遠距教學，同時請教育局想想看要不要直接下行政命令，但因雙北學生交流頻繁，要與新北市一起商量，並與教育部討論後再跟社會報告。

游淑慧稍晚表示，學生在家上課，台北市自己就能決定，扯什麼中央和跨學區。（編輯：李錫璋）1110515