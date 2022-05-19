更多編輯台推薦新聞：
金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后
娛樂

金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土9萬331例、增59死、中重症191例
首頁 / 地方

成大學生染疫自稱邊緣人 市府、校方：資訊暢通

2022/5/19 13:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南19日電）成大一名染疫學生在Dcard上寫下「邊緣人的7天心聲」，自陳一個人「半生不死，連打電話求助都沒力氣」，驚動校方和台南市政府出面澄清表示，當下資訊暢通，可有效解決問題。

成功大學一名感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）學生在Dcard上寫下「邊緣人的7天心聲」，認為目前相關政策未考慮沒有親友支援的人，他發病時只能靠熱心民代與好心醫師、房東度過，最大心得是「跟流感很大不一樣」、「台灣還沒有準備好與病毒共存」、「能活著真好，但沒期待沒傷害」、「沒確診前就要先想好確診後誰能幫忙」。

這篇網路發文隨即驚動台南市政府和成大校方；市府發布新聞稿指出，大專院校設有防疫長，學生可先和學校聯絡，市府也會持續和各校防疫長保持聯繫。

市府表示，台南市確診人數累計3萬4283人，若民眾認為防疫專線難打通，領不到防疫包，無人關懷、無藥可用，多利用衛生局官網、LINE「台南共照雲」、「健康益友」APP，可有效解決問題。

成功大學副校長李俊璋接受媒體聯訪表示，成大設有資訊公告平台APP，也鼓勵學生登入，資訊暢通，學生做完快篩就上傳結果，若核酸檢測（PCR）陽性，校方也會要求學生通報校安中心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李俊璋說，學校住宿學生若是確診，校方會安排入住隔離照護宿舍，如果學生在外租住，校方也會主動關懷，系所都會幫忙；如果染疫學生不告訴大家，沒有人知道，就會被認為沒有什麼問題。

李俊璋表示，人際關係就是互相聯絡，學生有需要時向學校求助，學校一定幫忙；至於在Dcard發文的染疫學生，最後也打電話給系辦，系辦馬上派工讀生協助領取防疫包，目前這名學生狀況還不錯。（編輯：陳仁華）1110519

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族