單親新住民確診免擔心 高市府助照顧未成年子女

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）高市提供確診者未成年子女照顧服務，市民可向生活關懷中心申請自費短期照顧媒合保母。隻身在台新住民阿荷不僅有人送餐，教育局也協助其子女線上學習，讓她放下心中大石。

有鑒於部分COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者居家照護期間，沒有親友擔任「照顧代理人」代為照顧未滿18歲，且PCR陰性未成年子女，高雄市政府提供「確診者未成年子女照顧服務」，市民可向全市38區生活關懷中心申請自費短期照顧，社會局將媒合托育人員提供替代型照顧服務。若為低收、中低收入戶，照顧費用則由市府負擔。

高雄市政府社會局今天上午新聞稿指出，遠嫁來台3年的新住民阿荷在丈夫病逝後獨自撫養8歲小孩瑋瑋。但她確診後擔心自己隻身在台，苦無親友照顧未接種疫苗的瑋瑋，也擔心自己居隔期間只能以泡麵、乾糧果腹。

阿荷住處轄區區公所生活關懷中心經致電了解狀況後，協助申請高雄確診者居家照護期間「送餐」與「確診者未成年子女照顧服務」，讓她在居家照護期間每天拿到熱騰騰的便當，還有透過托育人員協助視訊跟瑋瑋互動，了解生活狀況，總算放下心中大石。

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此外，教育局也提供平板電腦等設備協助瑋瑋線上學習，停課不停學。阿荷也相當感謝市府協助維持瑋瑋各項生活起居，幸好有這些溫馨的服務，解決居家照護期間無法照顧子女及準備三餐困境，讓抗疫生活不再灰暗、不再孤單。

社會局表示， 確診市民在居家養病或隔離期間健康飲食非常重要，如果是獨居或全家接受居家隔離期間，無親友送餐者，可請里幹事協助或至市府「新冠肺炎居家照護及疫情專區」線上申請自費送餐服務，將由社會局受理申請後協助送餐。若為經濟弱勢戶，市府全額補助餐費。（編輯：黃世雅）1110603