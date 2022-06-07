休閒業區開發四季主題旅遊 農委會補助台東逾千萬

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）農委會補助台東6個休閒農業區逾千萬元，新增12處體驗景點，期盼開發四季主題農遊，形塑區域特色。

立法委員劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿，他協助台東縣各農會爭取農委會核定補助「111年度台東縣休閒農業區跨域輔導計畫」新台幣1149萬9000元，協助開發各區域四季主題農遊，形塑區域特色，提升服務及農產伴手禮品質，協助推廣行銷，吸引更多旅客，帶動農村經濟效益。

劉櫂豪說明，執行目標包含台東縣整體農遊趣品牌商品打造，新增體驗點12處。池上鄉農會部分，強化池上米鄉休閒農業區服務能量，串連業者優化產品等；關山鎮農會部分，積極開發關山親水休閒農業區農業體驗活動，協助環境及設備改善以及配合節慶導覽活動吸引遊客。

台東地區農會部分，協助行銷推廣高頂山休閒農業區及初鹿休閒農業區，增強農特產伴手禮展售服務；太麻里地區農會及大武鄉公所部分協助行銷推廣金針山休閒農業區及山豬窟休閒農業區，加強休區出入口標誌及意象維護新增，及花季活動規劃。

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劉櫂豪表示，整體計畫由台東大學負責休閒農業區年度教育訓練及食安輔導，由台東縣農會整合資源開發四季主題農遊遊程，強化整體農遊策略，盼能提升整體的農遊發展，促進產業經濟效益。

劉櫂豪表示，上述台東境內6個休閒農業區盼能透過農委會輔導協助，強化異業結盟，拓展通路，並於疫情趨緩後儘速邀請旅行業者、飯店、民宿業者規劃遊程踩線，並配合交通部即將推出的振興方案，來吸引更多的國旅人潮到台東體驗農村農遊活動，期待大家能儘速恢復正常生活，帶動國內的整體經濟發展。（編輯：黃世雅）1110607