讓神明幫一把 解籤師領路信眾轉介社福機構

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高雄市社會局8日指出，鳳山五甲社福中心和廟宇合作，當民眾到宮廟來求神問卜解籤詩時，讓解籤員多關心民眾生活狀況，並可協助立即轉介在地社福中心，即時幫助需要救助的弱勢民眾。（高雄市社會局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月8日

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄鳳山五甲社福中心和廟宇合作，讓解籤師幫忙轉介社福資源。一名阿嬤「阿月」因罹癌又要顧孫陷入困境，她前往宮廟拜拜解籤時，老師將她轉介社福中心，如今生活已慢慢穩定。

高雄一名阿嬤「阿月」和丈夫都罹患癌症，且兒子還入獄留下2名年幼孫子，導致一家人生活陷入困頓。虔誠的她前往鳳山龍成宮，抽籤祈求媽祖保佑一家人平安。解籤老師除了跟阿月解釋籤詩內容，也詢問她的生活狀況，並請廟方幫忙轉介五甲社福中心，由社工介入提供急難救助。

高雄市政府社會局今天召開記者會指出，鳳山五甲社福中心和廟宇合作，當民眾到宮廟來求神問卜解籤詩時，讓解籤人員多問幾句民眾生活狀況，立即轉介在地社福中心，即時幫助急需救助的弱勢民眾。

社會局副局長葉玉如表示，廟宇是許多民眾信仰中心，當遇到困難時民眾先想到的，往往是去宮廟尋求神明保佑。為此社福中心和宮廟合作，定期到宮廟宣講社會安全網相關資訊，只要解籤詩時多詢問一句話、多關心一些，就能讓脆弱或危機家庭即時得到幫助。

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葉玉如說，目前社會局已布建18處社會福利服務中心，提供單一窗口福利服務，為了讓前端預防更落實，發掘需要幫助的民眾，未來也將持續結合更多資源，活絡社區網絡資源關係，以及社區民眾對社會安全網的理解與對在地資源認識，及早介入提供服務。

阿月阿嬤除感謝龍成宮老師幫忙解籤詩，指點她天無絕人之路，也感謝社工的關心，如今全家有媽祖婆加持和社工的支持關懷，生活已慢慢穩定，心裡也比較平靜，她會更加堅強好好照顧2個小孫子。（編輯：張雅淨）1110608