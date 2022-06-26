花蓮光復震不停 公路總局示警小心山區道路易落石

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花蓮縣光復鄉近日大小地震不斷，一週接近30震，其中貫穿海岸山脈，連接光復鄉和豐濱鄉的光豐公路，受地震及午後雷陣雨影響，15公里處發生落石阻道影響交通，經相關單位封路清除後恢復通行。（豐濱鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月26日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮昨晚及今天凌晨連續發生4起地震，震央多集中在光復鄉，且皆是淺層地震。公路總局示警，受地震及午後雷陣雨影響，山區道路易有落石，呼籲用路人小心駕駛。

花蓮縣光復鄉20日至今大小地震不斷，一週接近30震，其中貫穿海岸山脈，連接光復鄉和豐濱鄉的省道台11甲線光豐公路，受地震及午後雷陣雨影響，15公里處靠近豐濱鄉豐富路段，發生落石阻道影響交通，經相關單位封路清除後昨晚恢復通行。

鳳林警分局表示，巡邏員警協助先清掃小塊落石，恢復單線雙向通行，再由大型機具將大塊落石清理後恢復全線通行，工務段則陸續進行沿線邊坡巡查作業。

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公路總局第四區養護工程處今天發布訊息表示，花蓮工務段已與豐濱鄉公所及鳳林分局豐濱分駐所建立橫向聯防機制，針對台11甲線道路沿線如有路況或災害時，地方政府與警方將立即通報花蓮工務段處理，而地方政府與警方也在能力可及的情形下協助先行警示或簡易排除路況，共同維護用路人行車安全。

另外，去年啟用的鳳林箭瑛大橋，也疑似受連日地震影響，橋梁東側護欄支架出現岔開情形，當地山興里長洪福文第一時間通報相關單位，並於現場放置三角錐，預計明天上班日再進行橋梁安全評估及後續修復工作。（編輯：黃世雅）1110626