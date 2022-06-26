四海派出所將走入歷史 7月起與左營派出所聯合執勤

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市警察局左營分局四海派出所因轄內人口結構單純及警力調度考量，7月起將與左營派出所「聯合執勤」，創下男女所長共管紀錄，不過初期四海派出所日間仍會有員警駐守服務。

四海派出所現址位於明德新村，早年曾是軍方情治單位處所，警方於民國100年起，以每月新台幣3萬多元租金向軍方承租，作為派出所使用至今。

左營分局對中央社記者表示，四海派出所轄內眷村多，陸續拆除改建後，人口多為軍眷子弟，治安、交通及人口結構單純，因此評估並簽報警察局核准，決定將四海派出所與左營派出所合併執勤，藉此提升維護地方治安量能。

四海派出所警力有12人，轄內設籍人口約8350人、有4個里；左營派出所警力有23人，轄內設籍人口約1萬4682人、有12個里。

左營分局指出，四海派出所員警數少，透過聯合執勤方式，可提升巡邏警網數，使巡守更加綿密；另因左營派出所位置適中，居於左營、四海轄區中間，警力調度將更加機動靈活。

左營分局強調，對員警而言，聯合執勤後警力充足，可使排班更加彈性，員警勤、休狀況也可獲得改善，且如遇突發事故，也有充足警力可應對。

左營分局表示，7月1日起，左營派出所與四海派出所聯合執勤後，四海派出所原址仍會在日間安排至少1名員警駐守，為民眾提供即時服務。

而四海派出所其餘警力則移至左營派出所內，並暫時由四海派出所所長羅健賓和左營派出所所長李秀玲「雙所長」共管。左營分局表示，所長部分，近日待人事調整，會再調整。

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對於四海派出所未來可能走入歷史，羅健賓接受中央社記者訪問表示，情感上相當捨不得，尤其有些在所內待得比較久的員警，對派出所更有深厚感情；而面對新的調整，他自己也有些緊張，但會全力配合調整，做好份內工作。

四海派出所轄內莒光里長柯麗枝說，四海派出所位置偏僻，警力少，對員警也不太安全，警方的考量有道理，若與左營所合併，警力充足，值勤調度不會吃緊，員警輪休也更方便，有助員警身心健康。（編輯：陳仁華）1110626