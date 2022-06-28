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蜂巢紙、竹餐具銷全球 楊文科肯定地方創生有成

2022/6/28 16:50（6/28 17:01 更新）
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參與新竹縣地方創生計畫有成的在地企業台芯實業、全球柑仔店公司等發展紙家具及竹餐具、吸管等環保產品銷往全球，新竹縣長楊文科（中）28日參訪工廠。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月28日
參與新竹縣地方創生計畫有成的在地企業台芯實業、全球柑仔店公司等發展紙家具及竹餐具、吸管等環保產品銷往全球，新竹縣長楊文科（中）28日參訪工廠。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月28日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）全球吹起永續發展風，參與竹縣地方創生計畫有成的在地企業台芯實業、全球柑仔店等發展蜂巢紙家具及竹餐具、吸管等環保產品銷往全球，新竹縣長楊文科今天參訪肯定。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，台芯實業是全世界僅3家專門製造蜂巢材料的企業，並利用蜂巢材料堅固結構，如「風琴」般伸縮收納特性，製作椅子、貓窩等紙家具，並透過地方創生計畫，提供基地給台灣設計相關背景的學生，共創蜂巢材料應用的可能性。

台芯實業設計師張瑋今天帶領楊文科參訪工廠，楊文科也體驗試坐紙家具，直呼「紙做的家具好堅固」。

全球柑仔店董事長徐惇穎表示，新竹縣桂竹產量豐富，全球柑仔店透過在地竹材開發竹餐具、吸管等環保產品。

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徐惇穎說，同時也發起竹產業「新竹金新竹金」策略聯盟，串聯在地企業台芯實業、愛上喜翁莊園等企業合作，盼藉由地方創生、小型企業創新研發計畫（SBIR）等政府多元徵案，開發竹材環保產品，打造以新竹縣竹材為原料的竹纖維生物可分解環保產業鏈，並以自有跨境電商平台銷售。

楊文科表示，期待未來藉由「新竹金新竹金」策略聯盟，以竹產業串起地方創生新經濟，為地方發展找出新的特色，達到永續發展的目標。（編輯：戴光育）1110628

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