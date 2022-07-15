林佳龍：新北社宅不及格 推大眾運輸共同開發

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）民主進步黨新北市長參選人林佳龍今天表示，年輕人是面臨居住正義的「三明治世代」，但新北社會住宅成績不及格，可透過都市計畫手段與大眾運輸導向發展（TOD）理念解決。

TOD指從永續都市發展理念出發，以高效率大眾運輸系統為都市發展主幹，善用交通場站優勢，透過場站周邊土地使用強度提升、高效都市機能融合，提高土地開發及公共設施配置效益，並以此支持大眾運輸營運，以形塑高可居性、可及性及有效率永續都市型態與土地利用模式。

林佳龍接受媒體訪問表示，雙北發展核心區是台北市為蛋黃區，新北在改制後卻沒升級，如果升級會帶動首都圈發展，而他在台中市長任內就擔任縣市合併後的區域治理領頭羊。

他以「從陽明山看新北」為例說，新北很多機關與行政區都在陽明山國家公園內，新北市民生活圈也在台北市，如果首長還在以空間與行政區域切割，就顯得本位主義。

林佳龍表示，新北要與世界連結做國際性都市，之前提出的「首都12門課」適用新北，而交通網絡發展就是從捷運環狀線開始，串流雙北人流、物流、金流及資訊流，可在首都圈四通八達。

他說，透過大眾運輸開發，讓地圖看起來很遠的地點，透過交通可拉近時間與距離；新北可透過都市計畫手段建住宅，也可透過TOD，但目前沒看到新北發展TOD，現在不做以後就後悔。

林佳龍表示，須站在年輕人角度協助解決居住正義及創業等問題，沒讓年輕人安居樂業怎會結婚生子？協助解決托老、托幼問題，也可創造就業機會。

新北市政府城鄉發展局長黃國峰告訴中央社記者，協助青年在新北安居，以多元住宅政策協助，採多元取得、運用模式辦社宅，與中央政府合作興辦合計已約4.5萬戶社宅存量，另租金補貼每年補助3.2萬戶、包租代管約7000戶，不是僅重視「政府興辦」社宅。

此外，林佳龍說，新北是否為二等公民是心態問題，以補助長者裝假牙為例，新北就不如人。以醫療現況觀察，照顧健康醫療資源都在台北市，雙北市民生活水準不能差那麼多。

北北基等都會區治理與合併議題，林佳龍表示，究竟要基隆市與雙北間小幅度區域修改，或北北基桃依人文與地理環境討論國土重劃、區域均衡發展，是台灣邁向正常國家須完成的挑戰。

至於與民進黨台北市長參選人陳時中的關係，林佳龍說，他與陳時中長期是革命伙伴，「雙北雙箭頭」符合他的首都圈治理理念，與陳時中是命運共同體。（編輯：李明宗）1110715