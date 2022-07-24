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台南雙春紅樹林棧道重建 近距離賞生態美景

2022/7/24 15:09
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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南北門區雙春濱海遊憩區南向紅樹林棧道今年完成重建，遊客散步時可近距離觀賞紅樹林生態、木麻黃枯木以及濕地水景，可望成為台南濱海地區另一處熱門景點。

台南市長黃偉哲今天在市府觀光旅遊局長郭貞慧等人陪同下，視察完工後的木棧道沿途情況及周邊生態景觀。

郭貞慧表示，位於北門區雙春濱海遊憩區西側的紅樹林棧道有南、北兩向，因常年受海水鹽分侵蝕及強風日曬影響，有老舊、損壞情況，市府近年陸續投入資源，民國107年完成北向棧道整修，今年完成已封閉10年的南向棧道整修。

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郭貞慧指出，整修後的棧道長456公尺、寬3公尺，平緩舒適，退潮時可近距離觀賞招潮蟹、彈塗魚及盤根錯節的紅樹林根系，非常適合親子同遊。沿途也有設置遮陰涼亭、景觀平台等景點，讓民眾散步途中可以稍作休息，或與美景合照留念。

黃偉哲表示，雙春濱海遊憩區是北台南知名的自然生態體驗及濱海觀光據點，近年廣受露營遊客喜愛，還能近距離觀察豐富的紅樹林生態，棧道整修完成後，可帶給遊客更豐富的遊憩體驗。（編輯：黃世雅）1110724

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