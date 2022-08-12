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林明溱機要祕書遭檢舉 南投縣府：任用依法辦理

2022/8/12 15:43（8/12 15:51 更新）
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民進黨南投縣議員參選人沈夙崢（右）、曾琮愷（左）12日到法務部廉政署中部地區調查組遞交檢舉函，檢舉南投縣長林明溱機要秘書邱紹偉的家族二等親內從事砂石業，並擔任不同公司董事、股東與負責人，但邱紹偉卻未利益迴避。（沈夙崢、曾琮愷提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月12日
民進黨南投縣議員參選人沈夙崢（右）、曾琮愷（左）12日到法務部廉政署中部地區調查組遞交檢舉函，檢舉南投縣長林明溱機要秘書邱紹偉的家族二等親內從事砂石業，並擔任不同公司董事、股東與負責人，但邱紹偉卻未利益迴避。（沈夙崢、曾琮愷提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月12日
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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投縣政府機要祕書邱紹偉今天遭檢舉家族與砂石業有關，但邱紹偉未有利益迴避，涉嫌違反公職人員利益衝突迴避法。對此，縣府表示，法令有嚴謹規範，人員任用一切依法辦理。

民進黨南投縣議員參選人沈夙崢、曾琮愷今天前往法務部廉政署中部地區調查組，檢舉南投縣長林明溱機要祕書邱紹偉的家族二等親內從事砂石業，並擔任不同公司董事、股東與負責人，但邱紹偉卻未有利益迴避，涉嫌違反公職人員利益衝突迴避法、公務員服務法。

對此，南投縣政府回應媒體詢問表示，外界質疑縣府邱姓機要人員違反公職人員利益衝突迴避法，有誤導大眾之虞，根據此法第2條第1項，有規定公職人員範圍，機要人員只是此法所定公職人員之關係人，且邱姓機要人員擔任營利事業董事，也不受此法第3條第1項規範，外界有疑問可先查法條，不應隨便造成社會困擾。

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縣政府指出，縣府人員任用，一切依法辦理，有關機要人員在公職人員利益衝突迴避法的適用範圍，法令有嚴謹規範，但遺憾的是，隨著選舉到來，有人無的放矢，浪費社會資源，令人無法苟同；據了解，邱紹偉認為名譽遭誣衊，與律師研議對相關人士提告證明清白。

國民黨南投縣議員參選人林儒暘說，公職人員利益衝突迴避法不適用機要人員，台灣是法治國家，如果有違法事實，就提出證據，而不是不做功課、無的放矢，攻擊他人不會讓南投更好，不要為選舉用影射炒作，參選人應更充實自己，提出有助地方發展政策。（編輯：謝雅竹）1110812

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