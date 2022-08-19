更多編輯台推薦新聞：
PTT：若被納入中介法指定線上平台 等於要我們關站
生活

PTT：若被納入中介法指定線上平台 等於要我們關站

綠營換將清理戰場 桃園市長選戰進入全新局面
政治

綠營換將清理戰場 桃園市長選戰進入全新局面

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗
文化

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

水保局補助埔里鎮公所 改善路面新設擋土牆

2022/8/19 15:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投縣埔里鎮中成路、八股路路面龜裂、擋土牆崩塌，農委會水土保持局補助埔里鎮公所改善，工程日前開工，預計10月初完成，包含鋪設瀝青混凝土路面、新設擋土牆、塊狀護欄。

埔里鎮廣成里中成路、八股路瀝青混凝土路面老舊龜裂、擋土牆崩塌，影響居民進出安全，民進黨南投縣長參選人蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間，促成行政院農業委員會水土保持局補助經費新台幣550萬元，由埔里鎮公所執行工程發包，8月10日開工。

蔡培慧、埔里鎮長廖志城等人今天在埔里鎮小埔社伙房廣場向居民說明施工內容，蔡培慧說，中成路、八股路瀝青剝落，且擋土牆也幾乎崩塌失去功能，非常不安全，這次施作中成路長度945公尺、八股路666公尺路面改善，還會分別新建61公尺、44公尺的擋土牆。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

廖志城說，位於廣成里的小埔社，是埔里鎮重點客家聚落，鎮公所用心打造小埔社客家文化園區，包含客家伙房廣場、橫跨史港溪的小埔社吊橋、登山棧道、觀景平台等，近年成為鎮民休憩及長輩共餐好去處，也培訓解說員導覽，深化居民對埔里鎮、客家文化認同感。

南投縣議員陳宜君致詞表示，蔡培慧擔任中服中心執行長期間積極促成部會經費挹注地方，除協助埔里鎮改善多條農水路及生活圈道路，讓民眾有感路平安全及舒適，也接續計畫爭取補助延伸棧道串聯眉原、八幡崎古道，對提升廣成社區觀光能量很有幫助。（編輯：黃世雅）1110819

蔡培慧
當家長後盾 蔡培慧要推24小時臨時托育服務 若當選南投縣長 蔡培慧允打造10座親子共融公園
廖志城
視察埔里水源共融公園預定地 蘇貞昌：全力支持 跟著咖啡去旅行 南投「台灣之心」4鄉鎮拚疫後觀光
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族