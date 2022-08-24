振興國旅觀光 花蓮縣府加碼補助旅行團餐食費

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）交通部觀光局推「悠遊國旅」，花蓮自由行住宿補助已申請新台幣2億元額度，花蓮縣府加碼補助旅行團，每家旅行社業者最高9萬元餐食費，總遊客最多的業者可獲30萬元獎勵金。

花蓮縣政府觀光處長張志翔透過新聞稿指出，團體旅遊補助方案即日起開放申請至12月4日，帶團30人以上，在5月起至11月30日（不含7、8月）活動期間入住縣內合法旅宿，並前往任一指定旅遊景點或活動拍下團體照，即可至花蓮縣府活動官網上傳申請文件。

張志翔指出，每團獎勵金為住宿第一晚補助餐食費最高1萬元，住第二晚獎勵金最高5000元，每家旅行社獎勵經費上限總額9萬元，活動期間總送客人數最多的業者，還可再獲得30萬元獎勵金。

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指定旅遊景點包括玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山的金針花季，還有以天文為主題的「流星花蓮－星光音樂會」等，詳情可至「花蓮旅行社獎勵計畫」官方網站查詢。

張志翔表示，中央「悠遊國旅」振興方案，自由行住宿補助部分，花蓮已申請2億元額度，為國旅熱門景點，花蓮縣府加碼的團體旅遊補助與中央團遊補助沒有牴觸，業者可同時申請中央及地方的補助，呼籲符合資格的旅行社申請，帶動花蓮旅遊熱潮。（編輯：謝雅竹）1110824