澎湖環保年 澎澄推「小澄埕市集」體驗無塑生活

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（中央社澎湖縣4日電）昇恆昌澎澄飯店今天首推「小澄埕168號市集」，現場不提供一次性塑料包材，民眾體驗無塑環保生活，以行動為環境永續盡一份心力。

澎澄飯店協理楊智超表示，澎湖今年是環保年，響應減塑守護海洋，今天首在綠洲公園區舉辦「小澄埕168號市集」，與澎湖在地鹹鹹市集合作，邀請20家隱藏版的巷弄美食，吸引滿場民眾與遊客，一起在園區內野餐、聽音樂，同時享受綠意盎然的風景。

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楊智超表示，「小澄埕168號市集」的各美食攤位，一律不提供一次性塑料包材，現場體驗無塑的環保與生活，落實在日常生活中，一同為環境永續貢獻。

楊智超同時表示，配合「小澄埕168號市集」活動，飯店館內也推出有「地球超人就是汝」活動，遊客入住期間，不使用拋棄式盥洗用品及續住不換洗床單等，還可獲得「愛地球精美小禮物」 ，另有環保循環杯組租借，一起響應減塑環保行動。（編輯：黃世雅）1110904