東縣府攜手故宮 推台東紅烏龍茶點禮盒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東縣政府今天發布新聞稿，台東縣府和國立故宮博物院聯名推出國寶級「台東紅烏龍茶點禮盒」，是民眾送禮最佳選擇。

為積極推廣發展台東紅烏龍茶產業，台東縣政府創立區域茶品牌「台東紅烏龍」，並首度攜手國立故宮博物院，以「鹿」為媒介將故宮國寶結合台東茶文化，推出「台東紅烏龍茶點禮盒」，縣長饒慶鈴今天北上與故宮行銷業務處處長徐孝德共同發表。

新聞稿表示，饒慶鈴期盼藉與故宮攜手，展現中華文化及台東茶文化底蘊之美，提升「台東紅烏龍」品牌形象與能見度，而精彩的巧思設計讓禮盒更添收藏價值，絕對是全台民眾送禮的最佳選擇。

饒慶鈴提到，紅烏龍是台東最具特色的產業之一，也是近來打聽度及聲量最高的茶葉，期盼透過不同管道來推廣「台東紅烏龍」，台東縣政府是全國第一個與國立故宮博物院推出聯名商品的政府機關，合力打造「台東紅烏龍茶點禮盒」。

饒慶鈴表示，這次的聯名合作，希望藉由禮盒精緻包裝設計及紅烏龍迷人的茶滋味，讓民眾認識中華文化與台東茶文化，推廣品茶靜心的慢生活風格，讓更多人以茶感受台東山海之道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東縣政府財政及經濟發展處說明，禮盒設計理念為「以鹿為介，以茶會友」，將台東鹿野過去為群鹿奔馳的歷史背景，連結國立故宮博物院寶物「明萬曆五彩百鹿尊」以及「清康熙宜興胎畫琺瑯萬壽長春海棠式壺」，由「鹿」搭起「台東紅烏龍」與國立故宮博物院的橋梁，透過「茶」拉近距離，探尋彼此歷史文化內涵的相契，體現古代文人雅士「以茶會友」的情懷。

禮盒內含滋味醇厚圓滑的「台東紅烏龍茶」，以及採用紅烏龍茶混和台灣米，佐以花生、芝麻和麥芽香製成的「台東紅烏龍茶米香餅」，茶香四溢且不甜膩的口感令人愛不釋手。（編輯：張芷瑄）1110914