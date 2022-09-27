維護上下學安全 高市10月將完成首批導護人員培訓

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）為維護學生上下學導護工作安全，高雄市教育局今天表示，高雄市警察局將協助培訓種子志工人員，預計10月底前完成首批種子人員培訓，提升導護志工專業職能與角色定位。

高雄市教育局今天發新聞稿表示，市長陳其邁關心學校師生上下學安全，已責成教育局、警察局對現有學校導護措施檢討，加強投入資源，研議更加完善的導護人力配置方案。

教育局表示，將依路口危險程度進行人力安排，重要路口優先以警力固定支援協處，次要路口由警方增設巡邏箱加強巡簽，提高見警率，一般路口則由學校持續招募家長、社區志工擔任導護方式為主。

配合人力規劃，教育局將培訓種子交通服務隊人員，以擴增導護人力，並提供旗、帽等勤務時所需設備，同時請警察局協助培訓種子人員，預計10月底前完成第一批種子人員培訓，提升導護志工專業職能與角色定位。

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教育局表示，為強化校園師生上下學安全，高雄市從去年底開始，全面盤點各級學校周邊交通環境改善需求，經彙整學校提出需求，由教育局偕同交通局陸續完成各路口、路段會勘評估，針對交通設施設置予以改善。

此外，教育局也與警察局密切配合執行護童專案，針對國小周邊實施巡邏守望，同時保持與轄區內學校師長、導護人員密切聯繫，確保學童出入校園安全。（編輯：張芷瑄）1110927