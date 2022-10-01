新北配合環保署「手機回收月」 指定地點回收抽獎

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新北市環保局1日邀請民眾響應10月手機回收月加碼活動，鼓勵民眾在活動期間將舊手機拿到指定地點回收，每回收1支手機即可兌換1張抽獎憑證，在網站完成登錄後即可取得抽獎資格。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月1日

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府環保局今天表示，舉辦「手機回收月」活動，自3日起至31日止，只要將家中舊手機拿到指定地點回收，就有機會抽到iPhone 14、Acer筆記型電腦、1000元禮券等大獎。

新北環保局今天透過新聞稿表示，全台每年消費650萬支手機，回收率卻只有約12%，新北市民國110年行動通訊產品回收總量約49公噸，換算下來僅約49萬支手機；手機內電子元件中，有許多有毒化學成份及重金屬，若無正確回收將汙染環境。

依據環保署調查，超過半數民眾3年至4年會換1支手機，55.3%的民眾會將壞掉或不再使用的手機放在家裡；建議民眾可定期檢視家中舊手機，若堪用可提供給有需要的親友，若損毀已無法使用，可於刪除個人資料後，交付清潔隊、通路賣場、電信業、手機品牌、便利商店、門市等回收管道，避免汙染環境。

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環保局說，配合環保署所推「手機回收月」活動，於活動期間將舊手機拿到指定地點，每回收1支手機即可兌換1張抽獎憑證，於活動網站完成登錄後，可取得抽獎資格。今年環保署提供超過20個獎項，包括iPhone 14、Acer筆記型電腦，獎品總價值達新台幣20萬元，將於11月下旬抽出幸運得主。

環保局說，新北市「手機回收月」平日回收點為環保局直屬隊（板橋區文化路一段18號1樓），回收時間為3日起至31日，另全市29區清潔隊也將設置假日回收點。環保署也與全家超商、統一超商、6家手機品牌及4家電信業者合作設置回收據點，詳情上環保署「生活廢棄物管理資訊系統」查詢，手邊還有舊手機的民眾不要錯過。（編輯：郭諭儒）1111001