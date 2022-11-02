台中市十大伴手禮結合購物節 網路票選登場

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）「2023第14屆台中市十大伴手禮」與「台中購物節APP」連結，即日起到10日舉辦網路票選，台中市工策會今天表示，只要參加網路票選，就有機會抽中十大伴手禮。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，第4屆台中購物節自10月26日起開跑至今，APP下載次數已破150萬次，累計登錄金額逾新台幣32.6億元，目標登錄金額將破300億元。

黃于珊指出，呼應這屆活動主題「BUY禮！百禮！」，邀請台中購物節百萬會員踴躍參與網路票選，更要將心意化作消費力，購買力挺台中伴手禮，登錄消費發票還可參加購物節抽大獎。

工策會說明，台中市十大伴手禮即日起到10日截止，開放民眾網路票選，下載並登入購物節APP，點擊進入活動頁面完成投票即可參與摸彩。

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除網路票選外，12日、13日將於市民廣場舉辦現場票選，工策會並將於13日的頒獎典禮中，頒發這屆十大伴手禮首獎、金口碑獎、最佳新人獎、現場人氣獎、網路人氣獎、評審團大獎及農特產精品獎逾30個獎項，希望民眾買得開心，業者也積極參與、正向競爭。

工策會歡迎民眾於12日、13日前往市民廣場，參與現場票選展售活動享美食、買好物，完成現場投票就有機會抽70吋液晶電視與美味伴手禮盒。（編輯：謝雅竹）1111102