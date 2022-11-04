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台南急水溪青葉橋改建動土 113年5月完工

2022/11/4 11:02（11/4 11:36 更新）
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串連台南市白河區及東山區的急水溪青葉橋改建工程4日動土開工，預定民國113年5月完工。台南市長黃偉哲（左3）等人出席動土典禮。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月4日
串連台南市白河區及東山區的急水溪青葉橋改建工程4日動土開工，預定民國113年5月完工。台南市長黃偉哲（左3）等人出席動土典禮。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月4日
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（中央社記者張榮祥台南4日電）串連台南市白河區及東山區的急水溪青葉橋改建工程今天動土開工，工程總經費新台幣3億5000萬元，預定民國113年5月完工。

台南市長黃偉哲今天主持急水溪青葉橋改建動土開工典禮，他指出，急水溪青葉橋河段早期淤積，河道本身也有些彎度，颱風或豪大雨時，因橋梁梁底高程不足，容易淹水封閉，影響通行及安全。

黃偉哲表示，急水溪青葉橋總經費3億5000萬元，包括經濟部水利署第五河川局補助2億6910萬元，台南市政府配合款7590萬元及用地費500萬元，改建工程截彎取直，橋梁兩側更鋪設引道，安全、寬敞又平穩。

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台南市政府發布新聞稿指出，急水溪青葉橋現況是六跨預力I型梁橋，全寬13公尺，橋長210公尺，落5墩，改建後長度約620公尺，其中橋長410公尺，全寬13公尺，配置10跨預力I型梁橋，梁底提高1.23公尺，預定113年5月完工。

急水溪青葉橋位於市道165線，往北通往白河區，往南通往東山區，是串連白河區、東山區等地區重要通行路段；改建完成後，將可解決當地居民長期遇雨為患問題，且提升農產品運輸便利性及區域經濟效益。（編輯：郭諭儒）1111104

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