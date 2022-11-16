高雄同志遊行19日鹽埕登場 交管路線公布

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄同志遊行將於19日登場，鹽埕警分局今天表示，當天交管時間由中午1時至晚間6時30分，遊行隊伍將從鹽埕區大勇路與公園二路口舞台區集結出發，返回解散。

高雄同志大遊行將於19日登場，為了維護現場交通秩序與安全，高雄市政府警察局鹽埕分局針對遊行路線交通管制，交管時間自當天中午1時至晚間6時30分。遊行隊伍將在中午1時從鹽埕區大勇路與公園二路口舞台區集結出發，遊行結束後返回舞台區，晚間6時30分許解散。

鹽埕分局今天發布新聞稿指出，高雄同志大遊行路線由大勇路與公園二路口舞台區集結後出發，隨後至公園二路，右轉五福四路，行經高雄橋，續行進入苓雅區五福三路，左轉進入前金區成功一路，左轉中正四路，行經中正橋，續行中正四路進入鹽埕區，右轉大公路，左轉七賢三路，左轉公園二路，返回舞台區後解散。

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警方指出，遊行隊伍出發時警方將針對部分路線實施雙向全線管制，沿線則視活動人潮、流程彈性調整，建議民眾行經遊行路段時，依現場員警指揮減速慢行，或提早改道行駛，避免耽誤時間。

鹽埕分局長邵明仁呼籲，由於19日適逢假日遊客眾多，鹽埕、苓雅、前金區車流湧現，籲請前往鹽埕、鼓山區等地民眾避開管制時段，並多加利用捷運、輕軌或公車等大眾運輸工具，避免違規停車遭取締。（編輯：郭諭儒）1111116