高雄前金新建工程致路面坑洞 市府勒令停工

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高雄市前金區一處新建工程導致附近路面今晚出現約長5公尺、寬2公尺坑洞，幸無人受傷。高雄市工務局勒令建商停工，針對違反建築法部分開罰，並緊急回填水泥砂漿。

高雄市政府工務局晚間發新聞稿指出，前金區一處新建建築工程今天晚間發生道路塌陷，工務局接獲通報後立即啟動緊急應變，由建築管理處長會同高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會至現場勘查。初步研判道路塌陷致災原因為連續壁開挖造成，塌陷範圍約長5公尺、寬2公尺，深度約1.9公尺，幸無人傷亡。

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工務局表示，因建築工地未有維護安全適當措施及設備，已違反建築法，除了罰款並勒令停工，現場立即責成承商將原有連續壁開挖孔洞回填，並緊急回填水泥砂漿，預計明天上午6時前完成修復並通車。

工務局重申，施工營造務必將工安列為最優先事項，市府也會嚴格稽查，確保工安意外不再發生，並要求廠商確保所有施工場域必須嚴格遵守相關法規，確保民眾安全。（編輯：唐聲揚）1111117