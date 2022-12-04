不同的食育課 國小生種菜烹調再到餐桌禮儀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄彌陀區南安國小搭配「栽種青江菜」食農教育課程，讓學生們親手種下一顆顆青江菜種子，並在收成後親自動手烹調料理，最後在布置成餐廳的教室用正式餐桌禮儀享用佳餚。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄4日電）高雄南安國小搭配「栽種青江菜」食農教育課程，讓孩子自己動手烹調料理，並打扮成小紳士與小淑女，在布置成餐廳的教室用正式餐桌禮儀享用佳餚，體驗一堂不同的食育課。

高雄市政府教育局今天新聞稿指出，彌陀區南安國小老師李凌綺日前在課堂上跟學生分享「愛吃青菜的鱷魚」故事繪本，讓學生認識各種蔬菜、看見田園蔬菜的生產過程，引發學生照顧蔬菜的動機。

今年10月，學生們親手種下一顆顆青江菜種子，歷經1個多月育苗、施肥、灌溉與記錄觀察，新鮮的蔬菜終於能收割成為烹調的食材。

孩子們更自己動手烹調出一道道美味的青江菜料理，將採收的青江菜做成青菜炒飯、青醬義大利麵等，精心擺盤。並且穿上正式服裝，坐在布置成餐廳的教室，化身為小紳士與小淑女，由同學擔任服務生負責點餐。

品嘗食物時，學生們從服裝打扮、桌椅布置到餐具擺設完全不馬虎，在優美樂曲的伴奏下享用料理，同時也學習刀叉等餐具使用所需要注意的正式餐桌禮儀，展開一場有美感的情境體驗。

林姓學生分享，種菜的過程很辛苦，每天都要澆水、拔草，不過看到蔬菜慢慢長大，心裡覺得很有成就感。楊姓學生說，穿正式服裝拿著刀叉用餐的體驗很新鮮，會不自覺放慢吃飯速度，拿餐具的動作也變得優雅。

校長李安世指出，小紳士與小淑女的餐桌禮儀課，是由自然、綜合、健康等領域的老師跨域合作，透過餐桌禮儀的體驗課程，讓學生能經歷合宜的穿著、美感的用餐環境與在地食材料理的美食，所帶來完整的美感經驗。（編輯：謝雅竹）1111204