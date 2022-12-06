板橋國小師不當管教 新北：已懲處、教評會審議

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市板橋區某國小孫姓教師，被發現要求學生自打巴掌處罰；教育局說，已認定老師不當管教且懲處申誡；因這名老師違反兒少法遭裁罰，教育局依教師法請學校開教評會審議完畢。

人本教育基金會執行長馮喬蘭今天到市政府陳情，要求解聘板橋某國小孫姓教師，並指出這老師除去年12月被家長發現要求學生自打巴掌100下處罰，近期更遭到地檢署以「妨害幼童發展罪」起訴。

基金會表示，學校教評會上週決議這名老師不需解聘，涉及「公然包庇不適任教師」，家長們無法理解，今天集結至新北市府門口，要求教育局應由教師專業審查委員會接手此案，重新認定學校調查結果。

教育局發出文字聲明表示，去年12月接獲家長陳情指出，板橋區某國小孫姓教師不當對待孩童案，立即函請學校召開校園事件處理會議（校事會議）並啟動調查。

教育局說，學校今年2月完成調查，認定這名教師不當管教且經教育局懲處申誡，並要求老師實施2個月的正向管教行為改善計畫。

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教育局說，還主動移送社會局依照違反兒童及少年福利與權益保障法裁罰；並依教師法及相關規定，函請學校召開教評會審議。學校於12月2日召開會議完畢，目前教育局尚未收到學校函報教評會相關資料。

教育局說，將依法審核，並依教師法辦理後續事宜，若有任何違失絕不寬待，以維護學生身心健康。至於陳情所指稱老師於3日這名老師遭地檢署起訴，教育局將進一步瞭解相關起訴內容，有必要時再度由學校教評會審議，教育局專業審查委員會也將協助校事會議審查。（編輯：李錫璋）1111206