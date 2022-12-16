大高雄不動產開發商公會公益修屋 用專業助弱勢安家

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高雄市大高雄不動產開發商業同業公會近日成立公益公關委員會，由市府社會局合作引介，協助弱勢個案修繕天花板破損的房屋。（大高雄不動產開發商業同業公會提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月16日

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）大高雄不動產開發商業同業公會近期與市府社會局合作，公益修繕弱勢個案房屋，讓一名獨居身障女子有更安全舒適的居住環境。

大高雄不動產開發商業同業公會近日成立公益公關委員會，由社會局合作引介，投入弱勢個案房屋修繕，並透過臉書影片分享修繕歷程。

首例修繕個案是一名身心障礙獨居女子，她非常感謝公會願意幫忙弱勢，對於公會理事長、專業人員親自到現場勘查，非常感動。案主叔叔也說，修繕前後「有差，真的差很多」，稱讚公會做得非常好。

協助個案的社會局督導說，公會非常積極，速度也很快，而且對案家來說，不只空間修繕，也撫慰人心。

公會說明，這個公益關懷個案是在10月間收到社會局轉介，月底會勘，11月丈量，並與開發公司、金屬和建材公司等業者合作，維修天花板、水電整修、鐵梯架設、門窗更換等，11月24日完工。

大高雄不動產開發商業同業公會理事長洪光佐說，公會成立新的工作委員會，就是希望透過專業服務社會上有需要的人，讓生活更舒適、安全。常務理事李正聰說，大家一起成就這樣的活動，盼成為善的循環。（編輯：唐聲揚）1111216

高雄市大高雄不動產開發商業同業公會近日成立公益公關委員會，由社會局合作引介，投入弱勢個案房屋修繕。個案房屋修繕前樓梯破舊不堪。（大高雄不動產開發商業同業公會提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月16日

高雄市大高雄不動產開發商業同業公會近期與市府社會局合作，公益修繕弱勢個案房屋，重新鋪設天花板。（大高雄不動產開發商業同業公會提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月16日