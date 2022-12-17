台南低溫降雨 市府啟動街友關懷服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南17日電）強冷空氣及鋒面影響，台南昨晚開始飄雨，氣溫驟降，台南市政府啟動街友關懷服務，在北區東豐地下道、台南公園等處送上熱湯及禦寒衣物、暖暖包、睡袋，協助街友度過低溫寒流。

中央氣象局南區氣象中心人員告訴中央社記者，台南昨天深夜開始飄雨，今天上午多數地區雨勢變大，山區較明顯，氣溫驟降，預期最低溫應該在19日清晨。

台南市政府社會局立刻啟動街友關懷服務，媒合耶穌基督後期聖徒教會，前往北區東豐地下道、台南公園一帶街友聚集地慰問，且送上熱湯及禦寒衣物、暖暖包、睡袋，還安排詩歌演唱，讓街友在寒冬中感受社會溫暖。

社會局人員說，市府即時啟動「寒冬送暖」關懷機制，加強訪視街友，提供禦寒衣物及熱食，協助街友度過寒冬，也將持續關心協助街友生活。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府發布新聞稿指出，冬天低溫是街友健康安全的最大威脅，容易導致呼吸道與心血管疾病，尤其又有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊，如今疫情雖趨緩，社工人員仍會加強查訪，規勸街友配合防疫措施及接受安置。

社會局統計，台南列冊街友221人，逾半數露宿街頭，社會局將持續辦理街友關懷輔導，提供行動沐浴車、緊急安置、防疫宣導、媒合就業、輔導儲蓄理財、租屋輔導等服務，讓街友獲得返回社會生活的新契機。（編輯：謝雅竹）1111217