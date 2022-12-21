高市弱勢產婦 112年起可雙享生育津貼、月嫂到宅

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高市明年起擴大照顧經濟弱勢產婦，生育津貼跟坐月子到宅服務補助不只可一起領，也能將坐月子服務折抵現金補助，「首胎最高5萬元，二三胎另依胎次補助，達6萬及9萬」。

高雄市推出全國首創坐月子到宅服務，安排專業月嫂到家裡幫產婦坐月子，煮月子餐、協助照顧新生兒和產婦等客製化服務廣受好評，但市長陳其邁為讓低收入戶和中低收入戶經濟弱勢產婦，也能在產後有人協助好好坐月子調養身體，因此將今年坐月子到宅服務與生育津貼二擇一，明年起改為經濟弱勢產婦可以一起領，甚至坐月子服務還能折抵現金補助，預估明年有400多名產婦受惠。

高雄市政府社會局副局長葉玉如今天接受媒體聯訪說明，以經濟弱勢低收、中低收產婦第一胎為例，今年是二擇一，可領生育津貼新台幣2萬元或坐月子到宅120小時（價值3萬元），但明年起弱勢產婦可雙領，產婦可選擇2萬元生育津貼加上坐月子服務120小時、或是2萬元生育津貼加上坐月子服務折抵3萬元現金，共可領5萬元現金補助。

葉玉如說，就過往經驗來看，非經濟弱勢產婦可能因家裡有人幫忙坐月子，或是領完生育津貼後，自行選擇喜歡的月子中心去坐月子，目前二擇一仍以領取生育津貼現金居多。

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社會局指出，自明年起，高雄市低收入戶及中低收入戶產婦，可併領生育津貼及坐月子到宅服務補助，只要是經濟弱勢家庭新生兒的父或母設籍，並實際居住高雄市滿1年，或經生父認領登記，生父於新生兒出生當天設籍，實際居住高雄市滿1年者，皆符合併領生育津貼及坐月子到宅服務補助對象。

社會局表示，坐月子到宅服務第1胎補助120小時（價值3萬元）、第2胎補助160小時（價值4萬元），第3胎以上生育津貼提高為3萬元，坐月子到宅補助240小時（價值6萬元），陳其邁希望經濟弱勢家庭產婦在坐月子期間，能受到良好照顧，落實「在高雄生孩子真的好幸福」，正式施行日期將於近期公布。（編輯：謝雅竹）1111221