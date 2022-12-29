因應元旦連假蘇花車潮 花警加強交管人力

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公路總局預估112年元旦連假蘇花路廊雙向交通量將有逾7萬輛次，花蓮新城警分局就轄內台9線、台8線及七星潭風景區等處，規劃18處交通疏導崗哨。圖為日前台9線交管情形。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年12月29日

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）元旦3天連假將到，公路總局預估蘇花路廊雙向交通量會有逾7萬輛次，花蓮新城警分局針對轄內台9線、台8線及七星潭風景區等處，規劃18處交通疏導崗哨，即時排除交通狀況。

元旦連續假期將於31日起一連3天，公路總局第四區養護工程處預估，30日起將出現南下旅遊車流，31日達高峰，預估全日將達1萬5700輛次；連假最後一天將出現北上車流高峰，預計全日交通量1萬4500輛次。

花蓮新城警分局轄管台8線中橫公路、台9線蘇花路廊等重要交通路線，因應元旦連假，將於31日起一連3天啟動交通疏導工作，規劃18處交通疏導崗哨，分別於太魯閣國家公園熱門景點、七星潭風景區、蘇花路廊（台9線、台9丁線）沿途景點機動管制。

新城警分局發布新聞資料指出，21公噸以上大貨車雙向禁行蘇花路廊時間為31日上午5時至下午7時、民國112年1月1日上午7時至下午1時、1月2日中午12時至下午6時，藉以緩解尖峰時段車流。

另外，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，公路總局也於連假期間開放客運行駛蘇花改、宜蘭蘇澳、花蓮崇德地區等處路肩，縮短車程。（編輯：黃世雅）1111229