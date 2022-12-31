迎接2023年 高雄市政府盤點惠民新制

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高雄市政府31日盤點社會福利、勞工權益、稅務服務、動保及養殖業等各層面元旦新制，包含加碼補貼勞工防疫紓困貸款、延長YouBike2.0學生優惠、調升犬貓絕育補助金額等。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月31日

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（中央社記者曾以寧高雄31日電）2023年將至，高雄市政府今天盤點社會福利、勞工權益、稅務服務、動保及養殖業元旦新制，包含加碼補貼勞工防疫紓困貸款、延長YouBike2.0學生優惠、調升犬貓絕育補助金額等。

高雄市政府今天新聞稿指出，在社福面上，提供「身心障礙者專用停車位識別證及使用牌照稅減免一站式服務」，市民可於社會局申辦身心障礙者專用停車證16處服務據點，一併辦理使用牌照稅減免申請，免除民眾奔波勞苦。

並開辦「身障者聽力評估巡迴車服務」，強化高雄偏鄉聽力評估及衛教宣導，於社區提供走動式服務，協助聽障民眾養成良好輔具配戴習慣，減輕聽覺障礙，提升溝通品質。

勞工權益部分，高市府加碼補貼勞工COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫紓困貸款利息及減免庇護工場承租市有房地全額租金，以減緩疫情衝擊，強化弱勢族群輔導。持續推動安心即時上工計畫、安穩雇用計畫，及補助中小企業改善安全衛生措施，以保護勞工工作安全、協助穩定就業。

此外，高雄YouBike2.0學生優惠延長至明年底，高雄市籍學校大專院校以下在學學生，持一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或高雄兒童卡，租借高雄YouBike2.0享前30分鐘免費騎乘優惠。

養殖業者申請陸上魚塭養殖漁業登記證免檢附水權證明，且登記證有效期限由5年延長為10年。並調升犬貓絕育補助金額，雄性每隻補助最高新台幣800元，雌性每隻最高補助1500元，設籍高雄市且年滿18歲的民眾可依「高雄市動物保護及防疫補助辦法」申請補助。（編輯：謝雅竹）1111231