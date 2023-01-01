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北市動員745人清跨年垃圾 復原市容1小時內搞定

2023/1/1 04:44
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（中央社記者陳怡璇台北1日電）北市環保局表示，2023跨年活動清出8.1公噸垃圾和5.1公噸資源回收物，較去年略增，應是疫情趨緩加上開放飲食所致。環保局出動745名清潔隊員，1小時內完成場地清理。

環保局說，2023跨年活動會場與周邊大量人潮產生垃圾及回收物，因此動員745名清潔隊員及電動小型掃街車等機具，順利在晚會後1小時內完成環境清理，恢復市容。

據環保局統計，今年清理跨年活動的垃圾量為8.1公噸，資源回收物5.1公噸，較去年垃圾量7.5公噸、資源回收物4.8公噸略為增加，應為今年疫情趨緩帶動人潮增加及開放飲食的緣故。

環保局於活動現場共告發亂丟菸蒂等違規行為36件；並接獲2件活動擴音設施噪音陳情，經檢測音量後告發1件。

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環保局指出，此次投入61名消毒人員，於活動前後加強跨年晚會會場、市民廣場、香堤廣場及附近商圈百貨、交通場站環境消毒，並動員745名清潔人力、26輛清潔車輛、8部拖車式流動廁所，設置66處資源回收站，共擺放264個大型垃圾桶（每處含2個垃圾桶與2個資源回收桶），方便民眾投遞垃圾及回收資源。

環保局說，動員4輛電動小型掃街車後，於跨年舞台活動結束後1小時內即完成會場及周邊市容復原，同時恢復交通。（編輯：施施）1120101

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