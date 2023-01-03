高流海音館遭疑利用率不足 文化局公布數據澄清

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）後疫情時代，演唱會經濟復甦，高雄也迎來不少大型演唱會，但海音館被質疑利用率不足。高市文化局今天澄清表示，去年下半年海音館使用率62.5%，於疫情下實屬不易。

高雄市今年1到4月已有23場次演唱會，預計吸引42萬人進場，但臉書（Facebook）粉專「高雄好過日」昨天深夜發文指出，這些演唱會多是破萬人規模的大型演唱會，缺乏成熟市場中應做為主力的中型演唱會，海音館利用率仍不足。

高雄市文化局今天新聞稿表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩之際演唱會紛紛登場，高雄流行音樂中心陸續推出多檔節目及演唱會，高流海音館去年下半年使用率更達62.5%，讓高雄音樂市場持續加熱保溫，這在疫情下實屬不易。

文化局表示，目前海音館許多場次還不到公布時間，相關訊息暫時無法對外公告，外界敬請期待。文化局及高流將盡力協助流行音樂界，希望讓流行音樂產業的現場演出，從高流開始復興。

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文化局表示，高雄有可容納5萬名觀眾的世運主場館、1萬名觀眾的高雄巨蛋、5000名觀眾的高雄流行音樂中心海音館、1200名觀眾的LIVE WAREHOUSE等場地，期待以「大場帶小場、小場挑戰中場」策略，帶動流行音樂產業發展。

文化局指出，高雄有全台最完善的現場演出展演場地，感謝國內外藝人、演唱會主辦單位的支持與肯定，將許多台灣唯一場次演唱會規劃在高雄舉辦。讓疫後的高雄，正式進入演唱會的經濟時代，成為全台灣現場演出的首選城市。（編輯：謝雅竹）1120103