守護台東弱勢 微型團體傷害保險發揮功效

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（中央社記者李先鳳台東縣15日電）台東陳姓民眾去年9月工作意外事故身亡，由於是台東縣微型團體傷害保險納保對象，縣長饒慶鈴今天將保險理賠金新台幣30萬元支票送交家屬，並贈送春節禮品，盼助家屬度過難關。

陳男遺孀洪姓婦人說明，她丈夫的工作是自營水電工程，去年9月4日至工地遲遲未歸，手機一直未聯繫上，萬分心急尋找，次日家屬再赴工地赫然發現丈夫手握電動破碎機倒臥工地集水井，已明顯死亡，因陳男正值壯年，又無重大疾病史，法醫判定為電擊意外死亡，留下7旬母親、遺孀及3女1子，長女18歲、么女年僅2歲多。

饒慶鈴表示，台東縣自民國109年第4季起開辦微型團體傷害保險，3年來累計為全縣3萬2652名弱勢民眾提供基本意外保障；為讓保障不中斷，縣府積極與數家保險公司繼續合作，辦理微型團體傷害保險續保作業。

112年起低收、中低收微型團體傷害保險年齡上限從65歲擴大至75歲，「感謝保險公司無私提供承諾與支持，持續守護台東」。

社會處長陳淑蘭指出，目前弱勢微型保險對象為全縣15至75歲（身障者70歲）的低收、中低收及身心障礙者（輕、中度，且符合微型保險承保條件），社會處與保險公司會主動對符合名冊進行比對加保。

自開辦以來截至1月，縣民因意外致理賠共有9案，共理賠金額達新台幣252萬元。

社會處提醒納保對象，如有理賠情形發生，應於10天內將意外事故及傷害狀況主動聯絡告知台東縣政府社會處社會救助及社工科或中國人壽、南山人壽，另外，如有低收入戶及中低收入戶及身障微型保險問題，可向縣府社會處社會救助及社工科諮詢。（編輯：陳仁華）1120115