春節連假 彰縣觀光工廠送限量口罩、辦密室逃脫活動

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）因應農曆春節連假，彰化縣多間觀光工廠辦導覽優惠活動；參觀華新口罩觀光工廠可領取限量口罩，全台唯一的廚衛觀光工廠則舉辦親子版密室逃脫活動，讓大人小孩挑戰神秘國度。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處今天發布新聞指出，因應春節連假，縣內多間觀光工廠舉辦觀光導覽及優惠活動，邀請民眾春節連假來彰化走春，鹿港老街以及永樂商圈等也都有舉動活動。

其中在觀光工廠部分，以生產口罩聞名的華新MASK創意生活館，在春節連假期間推出參觀贈送限量口罩的活動；位在彰化秀水鄉全台唯一的廚衛觀光工廠「水銡利觀光工廠」則在春節舉辦親子版的密室逃脫遊戲，讓大人小孩挑戰神秘的水銡利冰雪王國；台灣優格餅乾學院則舉辦造型餅乾DIY活動。

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經綠處指出，彰化最有年味的鹿港老街商圈推出「旺兔順利購，鹿港老街享折扣」活動，即日起至2月28日只要到指定的50間店家，都有優惠折扣活動；彰化市永樂商圈也在年初二至初六推出「永樂廟埕36市集」及「青春鬧街頭」活動，來永樂街可吃遍40家銅板美食、採買百年伴手禮。

田尾公路花園商圈也推出導覽解說服務，只要事先電話預約，就有專人導遊陪伴帶領民眾參觀田尾公路花園，參觀花園秘境，歡迎大家在春節期間，與家人團聚，一同來彰化參觀遊玩。（編輯：黃世雅）1120115