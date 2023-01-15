製作旗袍逾一甲子 李清江堅守手藝繼續創新

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三美旗袍店位於嘉義市靠近中山路與忠義街口，是嘉市碩果僅存的旗袍店，店內老師傅李清江（右）已78歲，依舊堅持這門手藝。中央社記者蔡智明攝 112年1月15日

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（中央社記者蔡智明嘉義市15日電）三美旗袍店師傅李清江14歲起當學徒製作旗袍已逾一甲子，他年輕時嘉義市20幾家旗袍店，目前只剩他還守著這門手藝；他說，客製化且創新改良旗袍，是他能一直做下去的秘訣。

三美旗袍店位於嘉義市靠近中山路與忠義路口，是嘉義市碩果僅存的旗袍店，老師父李清江78歲了還堅持縫製旗袍，不少在大學教授服裝設計系的老師都來拜會，手藝遠近馳名。

公共電視台語台上週也來嘉義市做紀錄，安排嘉義出身主持人王逸嘉（AKB48 Team TP 成員），身著李清江縫製的紅色旗袍，當起臨時的模特兒。李清江看著21歲的王逸嘉，不禁想起年輕歲月。

李清江今天告訴中央社記者，14歲起當學徒至今，製作旗袍超過一甲子，在他年輕時嘉義市20幾家旗袍店，現在只剩他一家，為了生存不斷創新改良旗袍，依隨著顧客的喜好客製化，不管胖瘦高矮，都能做出顧客滿意的旗袍，讓他的生意不曾中斷。

李清江說，民國50、60年代嘉義市非常繁華，在文化路嘉義戲院舊址對面，整排都是旗袍店，現在全消失了，從旗袍店的消弭，也看到嘉義的興衰。

李清江表示，以前在嘉義家職當過老師，教學生縫紉、「踏針車」，後來僅在店裡教授旗袍製作，十幾年前想學的人已很少，他一直害怕這門手藝會中斷，但近幾年反而收了2名年輕的學生，讓他很受鼓舞。

李清江說，自己育有2男1女，但沒人想承接這家店；他的小兒子李建忠表示，父親曾想把手藝傳給他，但他實在沒興趣，姐姐是學服裝設計應該會把父親的店傳承下去。（編輯：黃世雅）1120115

三美旗袍店位於嘉義市靠近中山路與忠義街口，是嘉義市碩果僅存的旗袍店，從店面外觀可感受其歷史，不少在大學教授服裝設計的老師都曾來拜會，老師傅手藝遠近馳名。中央社記者蔡智明攝 112年1月15日