台南市定民俗迎春牛開光 踩街嘉年華2月4日登場

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市正統鹿耳門聖母廟舉辦市定民俗「土城仔迎春牛」，依循往例製作春牛及芒神（牧童），今天由台南市文化局代理局長陳修程主持開光點眼儀式，儀式後開放民眾摸春牛祈福。

台南市政府發布新聞稿指出，睽違兩年，台南市政府與正統鹿耳門聖母廟將在2月4日合辦「癸卯年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，今天進行迎春禮前重要的開光儀式，由陳修程擔任春牛、芒神點睛官，儀式後開放民眾摸春牛祈福求好運。

台南市文化局指出，癸卯年春牛身高4尺，身長8尺，牛頭為黑色、身為青色、腹為白色，脛為紅色，蹄為黑色、角耳尾為黑色，整體形象格外亮眼，色彩鮮豔，相傳摸春牛會帶來好運。

台南市文化局指出，芒神身高3尺6寸5分，容貌少壯像，身穿黑衣配黃腰帶，穿戴橘色文帽及鞋子，穿著關乎雨水多寡，今年芒神纏鞋代表雨水較少，也藉此呼籲民眾要更珍惜水資源、節約用水。

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他們表示，民眾在春節期間可前往聖母廟走春摸春牛，而市府與聖母廟合辦的迎春禮活動選在立春日舉行，依循古禮展現重農、勸農、祈願豐年的核心價值，希望開啟美好的一年。

文化局指出，2月4日活動當天上午10時於東門城進行迎春古禮儀式，10時20分起進行踩街嘉年華會，11時30分於延平郡王祠進行開春儀式，儀式結束後將發放銅錢餅及聖母廟御守給現場民眾，限量100份。（編輯：卞金峰）1120122