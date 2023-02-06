春節假期台東長照機構零確診 縣府應變窗口續拚

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春節過後，國內COVID-19疫情有升溫趨勢，即將到來的228連假，台東縣政府要求各長照機構確實落實防疫政策，降低感染風險。圖為縣長饒慶鈴（左）向各機構春節連假期間執勤人員表示感謝，並為長者慶生。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月6日

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（中央社記者李先鳳台東縣6日電）春節過後，國內疫情有升溫趨勢，即將到來的228連假，台東縣政府要求各長照機構確實落實防疫政策，降低感染風險；且由社衛政建立即時應變窗口，提供疫情應變措施及防疫物資。

春節假期長達10天，台東縣轄各老人及身心障礙福利機構，在各機構及家屬配合相關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫探視及外出規定下，春節期間住民零確診，縣長饒慶鈴特別向各機構春節連假期間執勤人員表示感謝，未來也持續積極推動社福全齡照顧，打造全人關懷的機構住宿環境。

台東縣政府今天發布訊息表示，自疫情發生以來，即鼓勵各機構改以視訊或電話問安方式與服務對象親屬聯繫，以減少外來感染的可能性；並請各機構於安排實地會面時，應配合指揮中心規定，保持安全距離及禁止飲食等。

面對即將到來的228連假，由於COVID-19病毒多變，基於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的高齡長者仍應保持警覺，也請各機構確實落實防疫政策，以降低感染風險。

縣府呼籲縣內各老人及身心障礙福利機構，配合指揮中心各項規定辦理防疫相關措施，以維護住民健康，同時因應目前社區疫情案例增加，縣內已由社衛政建立即時應變窗口，以能在第一時間即時啟動應變作為。

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台東縣政府社會處長陳淑蘭指出，台東縣已邁入超高齡社會，長期照顧需求與日俱增，為落實高齡友善環境的施政目標，在春節期間，相關保護服務、弱勢關懷、補助津貼等老人福利服務不間斷。

縣府也持續辦理系列性方案，包括模範老人及敬老楷模頒獎與雜誌寫真，結合敬老好視力計畫等，配合跨局處合作，辦理照顧服務員訓練，並與民間合作，委託設立技能檢定考場，期能透過公私協力共創多元社會參與，結合各方專業打造高齡友善環境，提供全人關懷的高齡友善機構住宿生活，以因應超高齡社會各項需要。（編輯：謝雅竹）1120206