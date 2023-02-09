高雄蓮潭燈會作品延長展出 18米高水上主燈展至2/12
2023/2/9 13:47（2/9 14:26 更新）
2023高雄蓮潭燈會於元宵節落幕，高雄市觀光局9日表示，將延展部分燈飾，其中包括18米高水上主燈「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」，將展至12日。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月9日
（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）2023高雄蓮潭燈會於元宵節落幕後，許多燈飾作品受到民眾好評，高雄市觀光局今天表示，將延展部分燈飾，讓燈會的作品持續發光發亮，民眾可把握機會到現場欣賞。
觀光局長高閔琳表示，高雄蓮潭燈會結束後，為延續作品價值，將部分燈飾作品延展，讓來不及賞燈的民眾，也能一睹熱門的燈飾作品。
觀光局今天新聞稿表示，延展的燈飾作品包括IP貼圖創作者雪路的18米高「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」，是全台尺寸最大水上主燈，將展至12日。
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此外，「翻轉未來視」牌樓燈籠、有宗教色彩的「秘境神獸」及藉光影打造的光廊「穿越時空」，將原地展至28日。「兔高高の洞物派對」則移至蓮池潭兒童公園及壽山動物園繼續展出，民眾可把握機會到場欣賞。
觀光局並與經發局攜手加碼推出「在地消費抽iPhone」，只要在28日前於左營區商店消費滿新台幣200元，將實體發票或收據拍照上傳至觀光局指定專區（https://khh.travel/invoice/），就有機會獲得iPhone 14。（編輯：黃世雅）1120209
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