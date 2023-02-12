工建路管線搶修復氣 謝國樑要求建立SOP

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基隆市工建路一處天然氣管線11日遭挖破引發火勢，逾2000戶停氣，市長謝國樑（中）12日表示，火勢熄滅後，為讓民眾白天作息不受影響，於晨4時恢復供氣，他也要求指示建立災害應變標準作業程序。中央社記者王朝鈺攝 112年2月12日

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市工建路一處天然氣管線昨天遭挖破引發火勢，逾2000戶停氣，市長謝國樑到場要求漏夜搶修，今天上午再趕到現場確認已恢復供氣，並指示一週內開會，建立災害應變標準作業程序（SOP）。

謝國樑接受媒體聯訪表示，火勢熄滅後，大家達成共識今天上午10時恢復供氣，欣隆天然氣公司考量不要讓民眾白天作息受到影響，於晨4時供氣，時間點和先前談的不同，讓他感覺讓民間掌管能源就會發生這樣的事。

謝國樑說，欣隆公司昨天的新聞稿提到停氣戶數500餘戶，但實際停氣戶數有2200餘戶，這部分也有落差。民間公司肩負供應能源有很重要的社會責任，做事要和政府一樣嚴謹，不能讓民眾無所適從。

謝國樑表示，市府會在一週內邀請掌管能源的公營、民營業者開會，請水、油、電和天然氣業者，根據行政區的特點，建立緊急災害應變程序，發生災害時就依照程序處理。

欣隆公司工務部經理陳爾義指出，工建路這處社區委託廠商昨天傍晚5時許施作汙水支管，廠商鑽掘地下室外牆時不慎鑽破鐵件，造成天然氣外洩引發火災，所幸沒有人員受傷，搶修小組於晨4時完成管線搶修供氣作業。

陳爾義表示，昨天接獲通報後立即啟動應變計畫，受損管線是民國68年設的老舊管線，因過去老舊管線圖資採紙本作業，並未輸入資訊系統，事件發生時，公司以人工翻閱圖資查到約500餘戶停氣，進一步調閱後，查出共有2218戶停氣。

陳爾義指出，火災發生當下因無法檢視受損管線，因此難以判斷完工時間點，火勢熄滅後經開挖，才能確認受損管材和直徑，再查閱庫房確認有備品，於凌晨3時完工，因已接到許多早餐店用戶來電營業須使用天然氣，經檢測安全無虞才恢復供氣，後續也會針對老舊管線積極建立圖資，以利搶修效率。（編輯：張銘坤）1120212