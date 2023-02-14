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台東縣低收入戶及身障者租屋補助 持續開辦

2023/2/14 14:46
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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東縣政府今天宣布，台東縣低收入戶及身障者租屋補助今年持續開辦，減輕縣民負擔。

台東縣政府社會處發布新聞稿表示，縣政府為照顧縣內低收入戶及身心障礙等經濟弱勢民眾，實踐居住正義，協助弱勢家庭減輕負擔，今年仍將持續辦理租屋補助，補助金額依照家庭人口數及租賃坪數，每戶每年最高新台幣4萬4880元，近3年來補助284戶弱勢家庭減輕家庭經濟負擔。

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台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，台東縣政府近3年已補助124戶低收入戶，核發新台幣280萬1900元租金補助，只要符列台東低收入戶，且本人、其扶養者（指已婚申請者之配偶、直系卑親屬或未婚申請者之直系尊親屬或與其同住之人）於台東縣內租賃非三親等以內親屬所有之合法房屋居住，戶內3人以上每月最高補助3000元，兩口家庭最高補助2000元，單身家庭也有最高1500元。

在身障家庭福利方面，近3年來已補助160戶身心障礙家戶，核發新台幣488萬8569元租金補助。戶內3人以上每月最高補助每月3740元，兩口家庭最高補助2540元，單身家庭最高1540元。（編輯：謝雅竹）1120214

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陳淑蘭
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