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重溫童年與夢想 台南馬戲藝術節2/22登場

2023/2/15 13:12（2/15 13:21 更新）
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第一屆FOCASA馬戲藝術節2月22日將在台南市水交社文化園區登場，為期7天，力邀不同類型及國家的馬戲節目登台。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月15日
第一屆FOCASA馬戲藝術節2月22日將在台南市水交社文化園區登場，為期7天，力邀不同類型及國家的馬戲節目登台。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月15日
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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南市長黃偉哲今天宣布，第一屆FOCASA馬戲藝術節22日將在台南市水交社文化園區登場，為期7天，讓人重溫童年與夢想的回憶。

「FOCA福爾摩沙馬戲團」去年在台南水交社文化園區首次亮相試水溫，讓人感受濃濃復古風味的馬戲表演，今年擴大量能，馬戲團和台南市政府共同主辦第一屆FOCASA馬戲藝術節，力邀不同類型及國家的馬戲節目登台。

台南市政府發布新聞稿指出，第一屆FOCASA馬戲藝術節的馬戲篷「Village-13」，網羅法國、澳洲、韓國、日本、香港、柬埔寨、馬來西亞及台灣等8個國家或地區的馬戲藝術家，7天活動中，30組團隊將帶來逾150場演出。

此外，FOCASA馬戲藝術節更規畫跳跳糖舞台、高空QQ糖、走繩橡皮糖、FOCASA水果攤、摩天多拿滋、微醺拐杖糖及風格市集區等8大特色展區，讓遊客體驗不同的城市氛圍。

市府期許透過馬戲藝術節將馬戲文化和地方特色縱橫銜接，且培育馬戲產業人才，滿足不同年齡層觀眾的喜好。（編輯：黃世雅）1120215

#黃偉哲
#台南市政府
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