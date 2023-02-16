竹市稅務宣導18日登場 邀賞櫻打卡按讚喝咖啡

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新竹市稅務局庭園河津櫻近日綻放，美景是6年前由稅務局志工趙勝誠透過接枝芽苗並長期照顧，包括施肥、病蟲害防治及修剪等，今年展現開花成果。（新竹市稅務局提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月16日

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（中央社記者郭宣彣新竹市16日電）新竹市稅務局庭園河津櫻近日綻放，新竹市稅務局長蘇蔚芳今天指出，稅務局18日上午10時至下午1時將舉辦「浪漫櫻花季租稅宣導活動」，邀請市民一起浪漫賞櫻打卡按讚喝咖啡。

蘇蔚芳向中央社記者表示，近日稅務局庭園花園河津櫻花開，讓不少洽公民眾感到驚艷竟能在市區賞櫻，感受浪漫氣氛。

她說，過去庭園的櫻花種植是單瓣粉紅山櫻花，但很少會開花；6年前稅務局志工趙勝誠透過接枝河津櫻的芽苗，並長期照顧下，包括施肥、病蟲害防治及修剪等，今年展現開花成果。

71歲的趙勝誠向中央社記者表示，他在民國95年從稅務局欠稅管理科股長退休後，就擔任稅務局志工，因有感於稅務局中庭的山櫻花幾乎不開花，他透過接枝河津櫻終於能開花而且開得漂亮，6年來共接枝10餘棵櫻花樹。

趙勝誠說，現在中庭河津櫻綻放，他分享栽種成果，很開心能讓民眾方便在市區賞櫻，也可以點綴護城河畔，打造休憩新去處。

新竹市稅務局透過新聞稿指出，稅務局將於2月18日上午10時至下午1時舉辦「浪漫櫻花季租稅宣導活動」，邀請市民一起浪漫賞櫻、打卡按讚及喝咖啡。（編輯：戴光育）1120216