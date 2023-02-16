金門中資飯店3/15法拍 陸島暫不回應照常營運

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中資在金門唯一企業金門陸島酒店即將被法拍，預計3月15日首拍，底價近新台幣10億元；陸島飯店16日仍照常營運。中央社記者黃慧敏攝 112年2月16日

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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）中資在金門唯一企業金門陸島酒店即將被法拍，預計3月15日首拍，底價近新台幣10億元；陸島飯店今天照常營運，員工也正常上班，飯店董事長吳椿江對此表示，暫不回應。

陸島飯店董事長特助許瑞芸下午接受媒體聯訪，證實中午接獲法院拍賣通知，她表示，已將拍賣通知以社群軟體轉知在廈門的吳椿江，吳椿江表示，「暫不回應」；由於吳椿江不符合移民署來台人士資格，無法來金門處理後續。

去年1月，陸島酒店召開記者會表示，因中國政策抽銀根，飯店原本計劃提出破產申請，但最後未提；許瑞芸說，飯店一直照常營運，並未積欠員工薪資，旅客也如常入住。她還說，才剛落幕的金門馬拉松賽事，陸島的住房率高達7成多，今天也有2成。

許瑞芸表示，由於未獲董事長進一步指示，飯店照常營運；她說，飯店目前有5名全職和5名兼職人員，員工正常上班。

位於金門縣金寧鄉的陸島飯店，於2016年正式營業，是金門唯一的「觀光飯店」。許瑞芸說明，飯店向中國進出口銀行廈門分行貸款，中國進出口銀行委託台灣中國信託銀行管理。法院資料指出，這次法拍原因是拍賣抵押物，債權人為中國信託銀行。

根據福建地方法院拍賣公告，陸島酒店第1拍定3月15日進行，總拍賣底價9億9970萬元。飯店基地面積約1666.81坪、建物面積928.43坪左右，為地上3層、地下1層建物，共有47間房間，房價在2700到3300元之間。

面對即將法拍，飯店員工表示，心情平靜，「該做的還是要做」，期盼關關難過關關過。（編輯：陳仁華）1120216

中資在金門唯一企業金門陸島酒店即將被法拍，預計3月15日首拍。陸島酒店董事長特助許瑞芸下午表示，中午已接獲法院拍賣通知，並轉知在廈門的董事長吳椿江，吳椿江則表示，「暫不回應」。圖為飯店內部一景。中央社記者黃慧敏攝 112年2月16日