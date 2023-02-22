熱心人士逐筆下單買書 盼閱讀翻轉偏鄉孩子的未來

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花蓮縣春日國小推動閱讀計畫，與捐贈圖書遍及花東等縣市上百所學校的熱心人士袁祥峰結緣；日前校方收到袁祥峰所贈圖書，師生開心合影。（花蓮春日國小提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月22日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮春日國小推動閱讀計畫、充實書籍，與捐贈圖書遍及花東等縣市上百所學校的熱心人士袁祥峰結緣；袁祥峰為滿足學校需求，一筆一筆下單買書，希望閱讀翻轉偏鄉孩子的未來。

永豐國小校長伍玉成接受中央社記者訪問表示，任職於北部電子公司的袁祥峰去年也買書捐贈給永豐國小，所以幫春日國小牽線；袁祥峰捐書給偏鄉學校，花蓮至少40所國中小受惠，送書已超過1000本。

春日國小校長陳少山說，袁祥峰購書的方式是由學校彙整學生喜歡閱讀的圖書，學校將書單寄給袁祥峰，袁祥峰以博客來鑽石會員的身分下單，下單後，圖書由博客來直接寄送到學校，學校收到圖書之後開立收據並將感謝狀寄給他，贈書方式非常便利。

「讓人感動的是，購書的過程均是袁祥峰自己花時間下單，犧牲自己休息的時間來完成學校的需求，光是從這一點就讓人佩服。」陳少山說，袁祥峰以父兄名義捐書義舉遍布全台。

陳少山特別在全校集會時間，對於袁祥峰善心義舉，希望學子們心存感謝，好好閱讀新購的圖書，從新書上獲得教科書上沒有的知識，充實自己的視野，奠基學習的基礎。（編輯：黃世雅）1120222