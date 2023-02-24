台南智慧路邊停車計費系統 第2期4月底完成

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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市智慧路邊停車計費系統民國108年4月啟用，市府今天宣布，第2期智慧停車格2000個格位預計今年4月底完成，邁向交通新世代。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，台南市智慧路邊停車計費系統啟用後，智慧停車柱路段平均周轉率成長22.6%，去年1月實施半小時計費，更減輕民眾負擔，服務滿意度高。

市府接續推動「第二期智慧停車BOT案」，預定建置2000個智慧停車格，明天啟用第3階段231個智慧停車格，涵蓋中西區南寧街、五妃街、忠義路、南門路、永福路、和意路、及安平區慶平路、文平路。

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交通局表示，明天啟用新增智慧停車格，再加上前階段格位共建置1200個智慧停車格，預定4月底完成第2期2000個格位。

此外，在不影響非電車的停車權益下，目前台南已提供14個智慧充電停車格，包括安平區府前路外停車場、北區公園南路、中西區建業街、歸仁停五停車場及停八停車場，讓電動車停放時滿足充電需求，市府也將持續尋覓合適位置，擴展服務範圍。（編輯：陳政偉）1120224