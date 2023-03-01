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花蓮原民聯合豐年節大會舞徵選 獲選可獲3萬元

2023/3/1 14:34（3/1 15:11 更新）
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花蓮縣政府將於7月21日至23日舉辦原住民族聯合豐年節，縣府即日起至13日徵選「大會舞」舞碼，將作為活動壓軸「千人共舞」舞碼。圖為2022年大會舞徵選決賽表演隊伍。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 112年3月1日
花蓮縣政府將於7月21日至23日舉辦原住民族聯合豐年節，縣府即日起至13日徵選「大會舞」舞碼，將作為活動壓軸「千人共舞」舞碼。圖為2022年大會舞徵選決賽表演隊伍。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 112年3月1日
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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮縣府每年暑假舉辦原住民族聯合豐年節，活動壓軸「千人共舞」由舞者帶領現場民眾，跳各族舞蹈及歷屆大會舞，今年大會舞徵選活動開跑，獲選年度大會舞還有新台幣3萬元獎金。

花蓮縣府原住民行政處今天發布新聞資料，今年原住民族聯合豐年節將於7月21日至23日於德興大草坪登場，即日起至13日徵選年度大會舞，開放個人或社團報名，表演人數限3人，不得增減。

原民處指出，大會舞的舞蹈編排以原民處官網公告指定音樂設計，需具節奏性、簡單易學及推廣性，避免男女對跳、編列隊形等舞蹈。

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徵選分為兩階段，初選為影片審查，13日止親送或郵寄至花蓮縣府原民處，15日審查後，將公布12隊進行決選；18日於花蓮縣台灣原住民文化館舉行決選，每隊按抽籤順序演出，選出入圍3隊，最終選出年度大會舞碼。

原民處指出，最終獲選年度大會舞可獲3萬元獎金，入圍前3隊伍可獲1萬5000元獎金，另外會選出5隊優選、4隊佳作，分別可獲8000元及6000元獎金，詳細報名資訊可至原民處官網查詢。（編輯：龍柏安）1120301

#花蓮縣府原民處
#德興大草坪
#花蓮縣府原住民行政處
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