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桃園愛心團體匯集善款捐110台輪椅 造福雲林縣民

2023/3/7 14:36（3/7 15:56 更新）
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桃園市圓夢愛心關懷協會，匯集228名善心人士的善款，出錢出力捐贈110台輪椅給雲林縣，其中50台給雲林縣輔助器具資源中心使用，造福更多縣民。7日舉辦捐贈儀式，由雲林縣副縣長謝淑亞（右6）代表接受捐贈並回贈感謝狀。 中央社記者姜宜菁攝 112年3月7日
桃園市圓夢愛心關懷協會，匯集228名善心人士的善款，出錢出力捐贈110台輪椅給雲林縣，其中50台給雲林縣輔助器具資源中心使用，造福更多縣民。7日舉辦捐贈儀式，由雲林縣副縣長謝淑亞（右6）代表接受捐贈並回贈感謝狀。 中央社記者姜宜菁攝 112年3月7日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）桃園市圓夢愛心關懷協會，匯集228位善心人士善款，出錢出力，捐贈110台輪椅給雲林縣，其中50台給雲林縣輔助器具資源中心使用，造福更多縣民。

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹、執行長邱美玉及總幹事劉虹君辦理「百台輪椅、讓愛暢行」活動，向各地募集110台輪椅嘉惠雲林縣民，今天在雲林縣府親民大廳舉辦捐贈儀式，由雲林縣副縣長謝淑亞代表接受捐贈並回贈感謝狀。

謝淑亞致詞時指出，雲林縣目前65歲以上長者有12萬多名、身心障礙人口也有5萬多名，縣府為了減少民眾購買輔具的經濟壓力及資源再利用，雲林縣輔助器具資源中心有辦理「輔具銀行」計畫，但免費借用1080台輪椅，已被借光、供不應求。

謝淑亞感謝桃園市圓夢愛心關懷協會以「輪椅」為主題辦理「百台輪椅、讓愛暢行」的活動，並匯集228位善心人士善款，出錢出力專程捐贈110台輪椅給雲林縣，造福更多縣民。

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謝慧謹表示，協會匯集眾人力量捐贈輪椅，藉此照顧雲林縣高齡長者及身障朋友，在行的方面便利之後，也能改善生活品質。

雲林縣政府社會處長林文志指出，捐贈的110台輪椅配置計畫，其中50台給雲林縣輔助器具資源中心，縣府文化觀光處、華山基金會和雲林教養院各20台，希望透過捐贈儀式拋磚引玉，吸引更多企業團體及善心人士關注雲林縣弱勢群體的需求，讓縣府在有限行政資源外，能夠提供更多福利資源。（編輯：陳仁華）1120307

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