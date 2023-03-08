議員指性平會府外委員現空窗 北市3月底公布新名單

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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市議員林延鳳指出，北市性別平等委員會的府外委員已卸任，但人未補齊，恐讓性平機制出現空窗期。北市府今天表示，3月底公布新任委員名單，性平業務未因改選受影響。

民進黨台北市議員林延鳳透過媒體群組指出，市長蔣萬安身為台北市政府性別平等委員會主委，至今未開相關會議，且府外委員在2月底卸任，但委員仍未補齊，恐讓性平機制無法發揮作用。

她說，北市府性平委員會的府內委員僅副市長林奕華、社會局長姚淑文是女性，其餘為男性首長，可能無法有性平觀念交流與建言機會。

此外，北市府開辦職場性別平等認證，全市約23萬餘家事業單位，至今僅69家願意接受評核，缺乏宣傳與誘因，呼籲市府善用制度與公權力改善女性處境，才能促進友善職場，並盡快完成遴選性平會的府外委員。

台北市政府性別平等辦公室回應，性別平等委員會屬諮詢性委員會，依設置要點，每年共召開4次大會，會議頻率高於中央及其他縣市。

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性平辦公室表示，因第13屆性平會委員任期在2月28日屆滿，已進行新屆期的簽報程序，預計3月底前公布新委員名單，4月開會前會，蔣萬安將出席5月第1次大會，遴選作業期程與往年相比並無延誤，且各機關皆有性別平等專案小組，性平業務未受性平會委員改選受影響。

至於職場性別平等認證宣傳不足，勞動局指出，台北市職場性別平等認證屬於獎勵措施，無法令強制規定，是鼓勵事業單位提升內部性別平等作為，從2020年起，已辦理3屆認證作業，將持續鼓勵事業單位推動、認識及尊重多元性別，促進職場性別平等。（編輯：方沛清）1120308